Contro la Lazio tornano gli ultrà, e Maradona suona la carica

Contro la Lazio tornano in Curva gli ultrà e questo è un segnale importante che è arrivato alla squadra: la questura non ha fatto concessioni di alcun tipo, nel senso che sarà severa in caso di occupazioni delle vie di fuga, degli scalini e così via. Nel settore ospiti, in arrivo circa 300 tifosi della Lazio. Maradona, dalla sua Argentina, prova a dare la scossa. E sulle sue pagine social il Pibe’ dedica un messaggio alla sua squadra del cuore: «Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l’anima! Forza Napoli sempre». Fonte: Il Mattino