Gattuso è convinto di avere la squadra dalla sua parte

SENSAZIONI POSITIVE

Gattuso ha fiducia che le cose possano cambiare: spera di rivedere stasera il Napoli dell’Olimpico. Sono passati appena nove giorni da quel pomeriggio in cui un po’ tutti erano certi di essere usciti dal tunnel. Nelle lunghe sedute video di ieri (un’altra novità rispetto alla gestione Ancelotti) Gattuso ha mostrato non solo le cose negative viste con la Fiorentina: ha voluto anche far rivedere gli aspetti positivi della partita con la Lazio in campionato. Nonostante i risultati, è convinto di avere la squadra al suo fianco: altrimenti, arriverebbero altri segnali durante gli allenamenti. Rino è certo che nessuno si sta allontanando da lui: ieri è rimasto a lungo con il ds Giuntoli e con il vice presidente Edo De Laurentiis a discutere. Fonte: Il Mattino