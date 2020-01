Mertens vuole restare al Napoli, l’accordo per il rinnovo è vicino

Dopo la difficoltà per il rinnovo, ed il quasi certo addio di Dries Mertens, le parti ora sono più vicine. Il Napoli non vuole privarsi di un calciatore come il belga, che ha dato tanto alla causa azzurra, ed ha mostrato attaccamento alla maglia. Lo stesso Mertens ama il Napoli e Napoli, come una sua seconda casa, e per queste ragioni ha deciso di restare. Gianluca Di Marzio di Sky Sport durante lo speciale sul calciomercato ha riportato:

“Mertens non vuole nessun’altra squadra. Il calciatore vuole restare a Napoli e non considera altri club. Dal 1 febbraio può firmare con altre squadre all’estero, ma ora si riapre il rinnovo. Pace fatta tra società e calciatore, pare che il discorso rinnovo ora sia riaperto con la volontà di entrambe le parti”.