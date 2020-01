Diaconale:“Napoli squadra rispettabile. Obiettivo-Lazio è la champions!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Arturo Diaconale, responsabile comunicazione Lazio: “La Lazio ha preso atto delle multe della UEFA con chiusura anche di alcuni settori dei tifosi a causa di un ristrettissimo numero di tifosi, identificati dalla Polizia. La Procura ci ha passato i nomi e il presidente ha deciso di chiedere conto a questi tifosi dei loro comportamenti. Il problema non è economico, ma il principio di responsabilità che la Lazio vuole portare avanti: ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni. Quello che chiediamo è una richiesta di principio, non economica. Il comportamento della Lazio spero sia d’esempio anche alle altre società e spero che la Lega possa renderla regola. Scudetto? Sognare per ogni tifoso è legittimo e auspicabile, ma bisogna tenere i piedi per terra. L’obiettivo è sempre la Champions, ciò che verrà in aggiunta, mica rinunciamo. E’ un periodo più che positivo, ma ogni partita fa storia a se, sarebbe un errore se la Lazio arrivasse a Napoli e pensasse di vincere a prescindere, il Napoli è una squadra di tutto rispetto. Siccome la Lazio per tradizione è molto legata alla Coppa Italia, punta a superare l’ostacolo , ma siamo consapevoli che non sarà semplice. Arriva un derby importante che ne vale la corsa Champions. Quelli che stiamo ottenendo sono risultati frutto di un lungo percorso. Quest’anno – ma anche quelli passati – all’interno dello stadio non ho visto incidenti, i nostri tifosi si sono sempre comportati bene e do per scontato che succederà anche questa volta”.