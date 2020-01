Ultime Lazio – Contro il Napoli ci sarà un Correa a mezzo servizio

La Lazio prosegue la preparazione a Formello, in vista della sfida di domani sera, contro il Napoli, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo il CdS pochi i cambi di formazione, recupera Straksosha, dal problema al gomito. Per il resto Luiz Felipe, Acerbi e uno tra Bastos e Radu per la difesa. A centrocampo probabile turno di riposo per Lucas Leiva, al suo posto Parolo, mentre rientra dalla squalifica Lulic. In attacco infine torna tra i disponibili Correa, ma sarà a mezzo servizio, con Immobile e Caicedo come duo d’attacco. La Coppa Italia è importante per i biancocelesti, ma è chiaro che la zona Champions darebbe maggiori motivazioni. Oggi alle ore 11,00 allenamento delle vigilia con le parole del tecnico Inzaghi.