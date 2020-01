DIFESA – Contro la Lazio rientro a sinistra di Mario Rui

Nel breve ritiro della giornata di ieri, terminato nel primo pomeriggio, Gattuso ha cercato il miglior undici da mandare in campo domani sera contro la Lazio. Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport, per la difesa, oltre a Meret in vantaggio su Ospina, ci sarà il ritorno a sinistra di Mario Rui. Per il resto Hysaj a destra, mentre al centro Manolas e Di Lorenzo, visto che Luperto non ha convinto contro la Fiorentina. Ancora out per infortunio Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly.

La Redazione