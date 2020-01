Il Napoli ritrova la Lazio, come ai tempi di Rafa Benitez

RIECCO LA LAZIO

Nella seconda e ultima stagione di Benitez il Napoli era riuscito a rovinare tutto nel finale, perdendo le semifinali di Coppa Italia ed Europa League e classificandosi al quinto posto, quindi fuori dalla zona Champions. Mentre dopo l’uscita dall’Europa League De Laurentiis attaccò i massimi sistemi calcistici europei, ancora si ricordano le bordate del presidente ai giocatori dopo la sconfitta al San Paolo l’8 aprile 2015 in Coppa Italia. Dovendo definire le tentazioni notturne per gli azzurri, appena eliminati dalla Lazio, disse: «Napoli è una città estremamente rapace».

E spedì la squadra in ritiro, con il consenso dell’allenatore spagnolo, peraltro vicino all’interruzione del rapporto con il club azzurro, al contrario di quanto è accaduto a inizio dello scorso novembre con Ancelotti. De Laurentiis si infuriò per il gol di Lulic e per una partita giocata malissimo e irruppe in sala stampa con la rabbia non del freddo presidente, ma del tifoso arrabbiato.

Il suo sfogo è ancora visibile su Youtube. «Napoli è una città estremamente rapace sul piano della bellezza, piena di distrazioni. Abbiamo un impegno con i tifosi ed ecco perché, se non si cambia rotta, la squadra resterà in ritiro fino alla fine della stagione e questo è scomodo in una città come Napoli». La Lazio avrebbe perso la finale per 2-1 contro la Juventus. Ha vinto l’ultima all’Olimpico contro l’Atalanta il 15 maggio scorso, con i gol di Milinkovic Savic e Correa. Nel 2018 era invece arrivato alla finale il Milan di Gattuso, travolto dalla Juve per 4-0. Fonte: Il Mattino