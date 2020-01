Gattuso contro la Lazio vorrebbe fare turnover, ma le scelte sono obbligate

Ci sarebbe una voglia matta di fare turnover, magari a piccole dosi, soprattutto in difesa, dove giocano sempre gli stessi da inizio anno. Ma anche contro la Lazio non sarà così: scelte obbligate per Gennaro Gattuso. Perché nessuno degli indisponibili verrà convocato per la gara di domani sera (l’unico che ha qualche possibilità è Mertens che insegue ancora il sogno di poter scavalcare il record di gol di Hamsik).

I quarti di finale di Coppa Italia sono, come noto, a partita secca. Ovvero in caso di parità al novantesimo si andrà prima ai supplementari e poi ai calci di rigore. In difesa, torna tra i pali Meret che è scivolato indietro nelle gerarchie rispetto a Ospina. Mentre tour de force per Hysaj, Luperto, Manolas e Di Lorenzo, ma questa volta senza azzardare il difensore cresciuto nel settore giovanile azzurro sulla fascia: giocherà subito al centro.

Non ci sono margini per fare dei test, anche perché l’avversario è la Lazio delle 11 vittorie consecutive e di Ciro Immobile il super bomber da 23 gol alla fine del girone di andata. A centrocampo e in attacco, possibile che qualche titolare venga messo a riposo. Di sicuro, Fabian partirà dalla panchina ed è probabile l’esordio dal primo minuto di Demme. Callejon e Milik potrebbero fare spazio a Lozano e Llorente. Lobotka avrà spazio nella ripresa. È evidente, infatti, che Gattuso non ha alcuna intenzione di prendere sottogamba il match con la Lazio. Fonte: Il Mattino