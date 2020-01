Coppa Italia: L’ultima vittoria azzurra è targata Rafa Benitez

OBIETTIVO

La Coppa Italia è come lo spread, un indicatore di crisi. Il Napoli negli ultimi anni l’ha snobbata, come i quadri alti snobbano la mensa aziendale. L’ultimo trionfo nel 2014 con Rafa Benitez in panchina. Lo scorso anno è stato proprio il Milan di Gattuso a eliminare gli azzurri ai quarti di finale (2-0) a San Siro e con Sarri in panchina solo una volta gli azzurri sono arrivati alle semifinali. Se un tempo poteva sembrare un brodino, oggi diventa l’ occasione quasi unica per festeggiare qualcosa e nobilitare (salvare?) la stagione. Il ritardo dalla zona Europa League ha reso ancora più appetibile lo sbocco che offre la Coppa Italia. Una manifestazione che è un’ottima palestra per consentire di strappare un sorriso. D’altronde, la Coppa Italia è l’ ultima frontiera del grande calcio in chiaro. Fonte: Il Mattino