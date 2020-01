In porta per la Coppa Italia si torna all’antico

E ora che si fa, si torna “all’antico”? Nel senso che domani – nel bis con la Lazio (di Coppa) – ci sarà il passa “mani”? Cioè, da Ospina si ritorna a Meret fra i martoriati pali azzurri? Plausibile, probabile, l’importante è che si riesca a decidere per il meglio in quella zona lì, perché (anche) davanti a quei 7,32 metri da un po’ non tira aria buona. Il friulano torna perciò in vantaggio nei preventivi sul colombiano, sperando che si (ri)trovi pace anche da quelle parti tenuto conto che, allo stato delle cose, i ballottaggi ad oltranza potrebbero non giovare affatto.

Fonte: CdS