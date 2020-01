CENTROCAMPO – Domani sera contro la Lazio debutto da titolare per Demme

Il settore che il Napoli sta incontrando le maggiori difficoltà sono a centrocampo e domani sera contro la Lazio sarà la volta del debutto di Demme. Il Corriere dello Sport, dà per scontato il debutto dell’ex Lipsia, ormai pronto per mettersi in evidenza. A completare la linea mediana sono Zielinski e il ballottaggio Allan-Fabian Ruiz, che solo all’ultimo verrà sciolto. Domani sera per i quarti di finale di Coppa Italia ci sarà da lottare e Demme non si vuole tirare indietro. Lobotka invece non è ancora pronto, visti i pochi allenamenti, non è da escludere che possa entrare a gara in corsa.

La Redazione