Giuntoli e Mendes, fitti colloqui sul futuro di Ghoulam

Amin Younes continua a rifiutare quel che gli viene proposto: Genoa, Spal e Sassuolo, così come il Colonia. Si valutano, quindi, solo le ipotesi Torino e Werder Brema. In casa granata, però, prima deve uscire Iago Falque. In uscita da casa Napoli anche Ghoulam: i fitti colloqui tra Giuntoli ed il potente agente dell’algerino, Jorge Mendes, finora non hanno prodotto situazioni di spessore. Viste le difficoltà sulla corsia mancina, la novità è rappresentata dalla volontà del Napoli di provare, comunque, a chiudere un acquisto sulla sinistra, con l’opzione di mettere Ghoulam fuori lista se non dovesse recuperare. In tal senso, continua il forcing per Tsimikas dell’Olympiakos, con costanti contatti con Paschalis Tountour, manager del terzino. In uscita anche Tonelli: andrà alla Samp. Si sta definendo il futuro di Amrabat. Il marocchino è sempre più vicino alla Fiorentina: oggi ci sarà l’incontro con i viola.

Il Mattino