Avversario Napoli – In forte dubbio Luis Alberto per la Lazio

La Lazio si è allenata questa mattina a Formello in vista della sfida di domani sera al San Paolo contro il Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia. Per Simone Inzaghi però potrebbe esserci un’assenza importante, Luis Alberto non si è allenato con il gruppo, perciò potrebbe essere risparmiato. Favorito Parolo per affiancare Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. In attacco invece ci sarà spazio per Correa, ma a gara in corso, con Immobile e Caicedo come punte.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Radu, Patric, Vavro, D. Anderson, Minala, Berisha, A. Anderson, Jony, Correa, Adekanye. All.: Inzaghi.

La Redazione