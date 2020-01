Cinque anni fa lo sfogo di De Laurentiis dopo la semifinale

Cinque anni fa, dopo la sconfitta in semifinale, il duro attacco di De Laurentiis agli azzurri: «Napoli è una città rapace, tutti in ritiro finché non tornano i risultati». Tre trofei tricolori – due Coppe Italia e una Supercoppa – sono i successi della gestione De Laurentiis, che sta attraversando il periodo di maggiore sofferenza, perché nelle prime due stagioni in serie A (ottavo e dodicesimo posto) gli investimenti sul mercato e il monte ingaggi erano stati nettamente inferiori.

Complessivamente il Napoli ha vinto 5 Coppe Italia e e si è classificato quattro volte secondo. Ha sfiorato la partecipazione all’ultimo atto nel 2015 e nel 2017, perdendo le semifinali contro Lazio e Juve. Tre anni fa vi furono polemiche per l’arbitraggio di Valeri in Juve-Napoli, terminata 3-1 con due rigori di Dybala. In quella occasione i tifosi napoletani ascoltarono per la prima volta la voce del direttore sportivo Giuntoli. Fino ad allora obbligato al silenzio dal suo presidente. Fonte: Il Mattino