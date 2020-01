SERIE A FEMMINILE – Dilaga la Fiorentina, successo di misura della Juventus

Come nella gara d’andata anche nella prima di ritorno l’Empoli Ladies si è confermato avversario ostico per la capolista Juventus, vittoriosa di misura per 1-2. Per le padroni di casa in gol Prugna, per le bianconere Girelli e Cernoia. Dilaga invece nel derby toscano la Fiorentina di Cincotta per 6-1 contro la Florentia con Bonetti e Mauro autrici di una doppietta a testa e in gol anche De Venna.

Empoli Ladies-Juventus 1-2

Fiorentina-Florentia 6-1

La Redazione