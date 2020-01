Serie A/ Milan-Udinese 3-2:Partita bellissima, Rebic man of the match!

Dopo un primo tempo che vede l’Udinese in vantaggio, ma il Milan che è in gara nel secondo tempo i rossoneri partono da dove erano rimasti e realizzano il goal del pareggio, con Rebic al minuto 48‘; il croato servito da Conti, trova con un gran tiro il goal. Al minuto 56′, Mandragora davanti al portiere tira, ma Donnarumma si rifà e sventa la minaccia. Al minuto 71′, il Milan va in vantaggio con la rete di Theo Hernandez, che fa partire un tiro dal limite dell’aria che termina in rete. Al minuto 85′, Lasagna svetta di testa e insacca da una posizione complicata. Al minuto 87′ Mandragora prova la conclusione che termina distante dalla porta. Incredibile al minuto 93′, il Milan vince la gara, grazie al secondo goal di Ante Rebic, che con un’ azione personale, riesce a bucare la difesa e ad insaccare il match point. Vittoria importantissima del Milan, che ora vede molto chiaramente la zona Europa davanti a sè; l’Udinese esce sconfitto, ma bisogna ripartire dalla prestazione fatta.

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo ( 77′ Castillejo ), Kessié, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao. All.: Pioli

UDINESE: Musso; Larsen, Becao, Ekong, Nuytinck ( 78′ Nestorovski ), Sema ( 88′ Ter Avest ); De Paul, Mandragora, Fofana; Lasagna, Okaka ( 92′ De Maio ) All.: Gotti

Marcatori: 7′ Stryger Larsen (U), 48′ Rebic (M), 71′ Theo Hernandez (M), 85′ Lasagna (U), 93′ Rebic (M)

Ammonizioni: 27′ Sema (U), 40′ Bennacer (M), 52′ Pioli (All. Milan), 63′ Conti (M), 80′ Ibrahimovic (M)