Dopo le lusinghe dello scorso anno del PSG Allan non è più stato lui

IL FUTURO

Allan è sotto contratto fino al 2023, si sta ragionando sul rinnovo e nell’ultimo periodo ci sono stati spiragli positivi. Ma saranno necessari altri incontri. A gennaio scorso, esattamente un anno fa, il brasiliano venne cercato dal Psg ma poi non se ne fece nulla. Il suo futuro si deciderà a giugno, dipenderà dalle offerte e da quelli che saranno i programmi del Napoli in base a come finirà questa stagione. Allan dopo questa brutta serata proverà a girare subito pagina e a riscattarsi già contro la Lazio in Coppa Italia e poi nell’attesissima sfida di campionato contro la Juve. Fonte: Il Mattino