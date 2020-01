NAPOLI-ASCOLI (UNDER 16)- Queste le formazioni ufficiali del match

Napoli- Ascoli (Under 16)- Ancora pochi minuti e avrà inizio la sfida al centro sportivo “Kennedy” tra i partenopei e i marchigiani.

Alle ore 15:30 i classe 2004′ del Napoli e i pari età dell’Ascoli scenderanno in campo nella sfida valida per la 15° giornata di campionato Under 16 A e B girone C.

Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match:

Marco Lepore