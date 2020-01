SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Pari in trasferta per l’Under 17

Pareggio indolore per i nostri Under 17 allenati da Mister Passariello che non sfondano il muro della Cavese, fermandosi sull’1-1 nella gara valevole per la 15ª Giornata del Campionato Regionale. Inizio positivo e ad alta intensità per i nostri biancoazzurri che imbastiscono un trama di gioco offensiva importante, vedendosi sempre nella metà campo dei padroni di casa grazie a passaggi rapidi e buttandosi velocemente negli spazi creati. Il vantaggio arriva da calcio d’angolo con la firma di Casaburi, bravo a coordinarsi in corsa e attaccare il secondo palo al momento giusto da insaccare il pallone in rete. L’offensiva fa spendere molte energie e su errore da centrocampo, arriva il pareggio della Cavese che ha anche la possibilità di segnare il 2-1 nel recupero su calcio di rigore, ma le speranze svaniscono con il riflesso pronto di Chiariello a sventare l’ingiusta beffa. Nella ripresa, le squadre si affrontano a viso aperto, trovando le occasioni più pericolose da calcio da fermo, da noi firmata da Amato con una conclusione dalla lunga distanza che per poco beffa il portiere avversario, salvato solo dalla traversa a graziare la Cavese e fermare i ragazzi di Mister Passariello. Il risultato non ha influito sulla nostra posizione in classifica, sia per il regolamento che non prevede punti contro squadre professionistiche e perché le dirette concorrenti alla corsa ai Play Off sono rimaste ferme nei loro piazzamenti in virtù dei risultati ottenuti, permettendoci di preservare il terzo posto e questo deve farci continuare nel nostro lavoro, senza fermarci.

La Redazione