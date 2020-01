Da oggi il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, cercherà di raccogliere i cocci di un momento davvero complicato, per trovare un undici da mandare in campo contro la Lazio in Coppa Italia. Secondo il CdS a centrocampo probabile debutto di Demme davanti alla difesa, con Allan e Zielinski ai lati. Possibile panchina per Fabian Ruiz che non riesce più a giocare ai suoi standard. Non è da escludere che a gara in corso possa debuttare l’altro acquisti di Gennaio Lobotka.

La Redazione