D’Angelo: “Al Napoli e Gattuso piace Politano, su Llorente…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo D’Angelo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Politano quando doveva venire al Napoli si parlava di mossa scudetto. Sarri cercava un attaccante di quelle caratteristiche. C’è stato un contatto già a Dicembre per lui per sondare un possibile scambio con Llorente. L’Inter è alla ricerca di un vice Lukaku ed un esterno, perciò si sono fiondati su Spinazzola. In poche ore hanno cambiato più volte accordo. Troppe cose non si incastravano, la tensione tra Roma e Inter è molto alta dall’anno scorso, per Barella, Dzeko, c’è stato uno strappo inevitabile. La Roma si sta muovendo per vie legali per un danno d’immagine e danno ai due giocatori. Nelle trattative ci sono tante sfumature che non si sanno. Sicuramente sarà successo dell’altro e questa trattativa saltata ne è la conferma. Ieri sarebbe dovuta arrivare l’ufficialità di Giroud, c’è un accordo con lui, si doveva discutere di un indennizzo con il Chelsea, ma al momento l’Inter ha 5 attaccanti quindi devono aspettare che Politano vada via. Torna l’ipotesi Llorente perché è il vice Lukaku. Il giocatore che Conte vorrebbe e non è un mistero che al Napoli e a Gattuso piace Politano”.