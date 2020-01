SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Successo di misura per l’Under 18

Vittoria di misura per i nostri Under 18 allenati da Mister Nugnes che battono le Aquile Rosanero Caserta per 2-1, nella gara valevole per l’11ª Giornata del Campionato Regionale. Ottima prestazione per i biancoazzurri, grazie alla quale sono riusciti ad ottenere la terza vittoria stagionale, con grande intensità e voglia di fare bene sin dai primi minuti di gioco. Nulla di intentato è stato lasciato in campo dai ragazzi di Mister Nugnes, rischiando solo con il gol subito dagli avversari e conquistando i tre punti con le reti di Balsamo e Leone. Alla prossima, i biancoazzurri saranno ospiti del Recale.

La Redazione