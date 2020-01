Auriemma: “Quando ADL ha lasciato andare via Sarri è iniziata la fine”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina al San Paolo: “Il Napoli ha fatto strike, in quanto a sconfitte casalinghe è una cosa inaccettabile. Guardiamoci alle spalle, stiamo attenti. Guardiamo dietro, ora lo ripeto. Ci sono squadre che sarà complicato per loro fare meglio di quello che stanno facendo. Non scherziamo con il fuoco, in questa situazione può succedere di tutto. Il Napoli passa da una partita super che si doveva vincere contro la Lazio ad una gara come quella di stasera. Questa squadra non ce la fa proprio, il problema è nelle gambe: non si muovono. Ma avete visto come correvano quelli della Fiorentina? Il Napoli è una squadra appiattita. Tutto nasce da quando De Laurentiis decise di lasciare andare via Sarri e di prendere Ancelotti. In quel momento è arrivata la fine per il Napoli”.