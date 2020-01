NAPOLI-ASCOLI UNDER 16- Che furia gli azzurrini!

Napoli-Ascoli: nel prossimo turno del campionato Under 16 A e B i partenopei saranno impegnati a Trapani, i bianconeri invece ospiteranno il Lecce.

E’ arrivato da pochissimo il triplice fischio a sancire la fine del match Napoli-Ascoli valido per la 15°giornata del campionato Under 16 A e B, con gli azzurrini del “Comandante” Giuseppe Bevilacqua decisi a dare seguito al 7-0 esterno ottenuto appena sette giorni fa sul campo del Crotone. In casa marchigiana invece mister Luca Pieri era intenzionato a tornare al successo che manca dallo scorso 17 novembre, proprio contro una formazione campana ovvero la Salernitana, dopo due pareggi consecutivi contro Cosenza e Juve Stabia entrambi sul 2-2.

Dopo un primo tempo in cui i padroni di casa hanno subito messo in chiaro le intenzioni grazie alla doppietta in centottanta secondi di Scognamiglio e al tris targato di Pesce.

Nella ripresa, per sfortuna dei ragazzi di mister Pieri, la furia del Napoli non si placa e al 3’ ancora Scognamiglio è bravo a rubare palla a un avversario e a battere ancora Rinaldini.

La partita non ha molto da raccontare se non, nella girandola di cambi da una parte e dall’altra, a cinque minuti dal recupero la rete del 5-0 ad opera del centrale difensivo Pontillo che si permette il lusso di centrare l’obiettivo grosso con un colpo di tacco.

Dunque ancora una vittoria larghissima per il Napoli di mister Bevilacqua, tecnico emergente e preparato che negli ultimi due anni ha portato il sui gruppo al top.

Per l’Ascoli invece da domenica prossima sarà necessario dare segnali di ripresa, possibilmente con tre punti in più in tasca.

Marco Lepore