Serie B: La Salernitana sbanca l’Adriatico, pari invece al Picco

Domenica 19 gennaio ore 15:00

Pescara-Salernitana 1-2 Djuric (S) 50′ 54′, Maniero (P) 62′

Spezia-Cittadella 1-1 Gyasi (S) 12′, Iori (C) rig. 36′

Pescara-Salernitana. Dopo un avvio molto equilibrato la prima occasione arriva al 20′ Maistro da posizione decentrata ma Fiorillo respinge in angolo. Al 26′ è il turno di Lombardi ma il destro del giocatore ospite viene deviato nuovamente dal portiere pescarese. Passano 3 minuti e ancora Lombardi pericoloso con un tiro che termina sull’esterno della rete. Nel finale di tempo Galano controlla la sfera dal limite e calcia ma Micai in volo salva i suoi chiudendo i primi 45 minuti sullo 0-0. Nella ripresa D’Urso ci prova id testa dall’interno dell’area ma Scuffet ci arriva col piede. Al 76′ Maggiore calcia a botta sicura da distanza ravvicinata ma Paleari si dimostra provvidenziale. Nel finale non arriva la reazione abruzzese così al triplice fischio la Salernitana si aggiudica la vittoria.

Spezia-Cittadella. Al 12′ i liguri sbloccano il punteggio col tocco di Gyasi che sfrutta a pieno l’assist di Federico Ricci. Al 18′ i padroni id casa cercano il raddoppio ancora con Ricci al cross ma stavolta Gudjohnsen viene fermato dall’ottimo Paleari. Al 35′ il direttore di gara assegna un penalty al Citta che lo specialista Iori trasforma chiudendo il primo tempo sull’1-1. Nei secondi 45 minuti arriva il vantaggio campano con Djuric che sfrutta un batti e ribatti in area e di esterno deposita in rete. Al 54′ Djuric concede il bis e sfruttando un altro rimpallo in area sigla il 2-0. Al 62′ Maniero accorcia le distanze con un facile tap-in dopo il filtrante di Bocic. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal partita così al triplice fischio la sfida si chiude in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 46-Pordenone 35-Crotone 31-Entella 30-Cittadella 30-Chievo 29-Salernitana 29-Frosinone 28-Ascoli 27-Perugia 27-Juve Stabia 27-Pescara 26-Spezia 25*-Pisa 24-Venezia 23-Empoli 23-Cremonese 22*-Cosenza 20-Trapani 18-Livorno 13

*Una gara da recuperare