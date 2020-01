Il Napoli femminile batte per 2-0 il Vittorio Veneto e riscatta Ravenna

Dopo la sconfitta beffa contro il Ravenna, il Napoli femminile si riscatta e batte per 2-0 il Vittorio Veneto. Una prestazione intelligente per la squadra di Marino che realizza una rete per tempo. Nella prima frazione sblocca la gara la tedesca Beil che con una stilettata batte il portiere degli ospiti. Il raddoppio arriva su azione da corner realizzata dalla greca Chatzinikolau, dopo aver sfiorato per più volte la rete. La corsa promozione continua.

Napoli Femminile-Vittorio Veneto 2-0, San Marino-Cesena 3-1, Lazio-Ravenna 2-0, Chievo-Novese 6-0, Riozzese-Cittadella 4-2, Perugia-Roma CF (in corso)

San Marino 26, Napoli 24, Lazio 22, Riozzese 19, Ravenna 15, Chievo 14, Vittorio Veneto 13, Cesena 11, Cittadella 11, Novese 9, Roma CF 7, Perugia 5

