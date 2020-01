La moviola – Mano di Allan  Pasqua all’OFR  no rigore, ma…

Partita che gira attorno ad un solo episodio (perché l’annullamento del gol di Cutrone è così chiara e lampante, in off side sul tocco di Milenkovic, che è inutile girarci sopra): il tocco di mano di Allan, rigore o no? Episodio non chiarissimo e netto.

DA RIGORE MA…

Episodio molto controverso sullo 0-0: colpo di testa di Luperto in area a liberare, secondo il Corriere dello Sport, davanti a lui Allan salta, ha il braccio destro altissimo, ricadendo il braccio si abbassa colpisce il pallone. Ad accorgersene solo Cutrone, a lui sarebbe arrivato il colpo di testa di Luperto. Pasqua fa proseguire, Fabbri al VAR lo chiama alla revisione. Il tocco c’è, il braccio è alto e in posizione innaturale (lo si apprezza dalla telecamera retro-porta, lì penalty senza troppe discussioni), vero anche che é semi-girato e il pallone arriva quasi inaspettato (altra inquadratura, non punibile). Pasqua all’OFR lo valuta non punibile, ma….

La Redazione