APPROFONDIMENTO – A. Sacco: “Napoli? Ricordati Rocky, gli “occhi della tigre” “

Il Napoli visto contro la Fiorentina era senza ardore agonistico, spento e poche motivazioni, insomma mancava il sacro fuoco che non ardeva dentro i singoli calciatori. In un film di Rocky, ad un certo punto c’era una frase che racchiude il momento degli azzurri. Per lottare e conquistare le battaglie servono gli occhi della tigre, essere feroci, avere il coltello fra i denti, andando contro la tecnica e la tattica, concetto ribadito ieri dal mister Gattuso. Contro i viola tutto questo non si è visto, anzi sembrava quasi una squadra spenta. La classifica ora è preoccupante, ci sarà da qui alla fine da lottare per uscire dal momento delicato. A cominciare dalla Lazio in Coppa Italia, chi non ha il fuoco dentro rischia anche il posto. Salvare il salvabile ma mostrando la dignità, quella non si dovrà più perdere per il rispetto verso i tifosi e della passione verso i colori azzurri.

La Redazione