Gattuso, furore e ritiro: “Al momento la squadra gioca per conto suo”

Gattuso in conferenza stampa non si nasconde e il Corriere dello Sport riporta la sua amarezza dopo la gara contro la Fiorentina: «Sono molto preoccupato: la squadra ha fatto il contrario di quello che avevamo preparato, ma non ha furore agonistico. Per uscire da questo periodo bisogna stare insieme e guardarsi negli occhi. Dobbiamo ritrovarci come squadra: oggi sembra che ognuno vada dove gli pare».

Ecco perché dopo la partita i giocatori sono rientrati a Castel Volturno, in ritiro. «Una decisione loro». Inevitabile. «E’ necessario parlarsi, cercare soluzioni insieme e dirsi le cose in faccia: anche io ho giocato con gente che mi stava antipatica, ma in campo davo tutto anche per chi mi stava meno simpatico. Inutile parlare delle multe, di chi resta e chi non resta: ora serve analizzare cosa non funziona e cambiare. Sono deluso e devo riflettere: non credo di poter entrare nella testa dei miei giocatori con il carattere che avevo io».