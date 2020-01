Gattuso “imita” Zeman, come il boemo fa quattro su cinque

La serie negativa di Rino: prima di lui soltanto Zeman, nel 2000, aveva perso quattro delle prime cinque partite alla guida del Napoli in Serie A. E cinque sono anche le volte in cui la squadra è andata in svantaggio: sempre, praticamente. E’ accaduto con il Parma, il Sassuolo, l’Inter, la Lazio e anche ieri; striscia nel corso della quale sono stati collezionati appena 3 punti (media 0.6), con 4 gol realizzati e 9 subiti. La fase difensiva, l’elemento approfondito in questo primo mese per ammissione dell’allenatore, lascia a desiderare tanto quanto quella offensiva. Problemi evidenti, e tanti, fermo restando le pesanti assenze di Koulibaly, Mertens e Maksimovic: «Recuperare gli infortunati è importante, ma cerchiamo alibi. Siamo dei privilegiati: dobbiamo metterci la faccia e io sono il primo responsabile. Bisogna chiedere scusa ai tifosi: l’involuzione è difficile da spiegare, abbiamo fatto peggio di quanto accadde con il Parma». Fonte: CdS