Il Roma – A. Sacco: “A Pescara il Napoli di Baronio si gioca una fetta di salvezza”

PESCARA – Oggi alle ore 10,00, si giocherà la sfida a Pescara tra i padroni di casa, penultimi in classifica, contro il Napoli di Baronio, ultimo in graduatoria, una gara da ultima spiaggia per entrambe. La compagine umbra era anche partita bene in campionato, vincendo tra l’altro contro la Juventus, oltre a tener testa all’Inter, poi un calo, soprattutto di risultati. Della squadra allenata dall’ex calciatore Legrottaglie da tenere d’occhio all’attaccante Pavone, al trequartista Chiarella e all’esterno Masella. La fase difensiva del Pescra ha dimostrato di non essere impeccabile, anche se contro la Roma, ha dimostrato grande tenacia e di non mollare mai. Gli azzurrini hanno mostrato contro la Juventus la giusta determinazione, ma manca il gol che sarà fondamentale avere in terra abruzzese. Un pareggio non servirebbe a nessuno, invece un successo sarebbe l’inizio della riscossa per una delle due compagini, perciò si salvi chi può.

PARTITE PRIMAVERA 1

Sampdoria-Roma 5-4

Cagliari-Inter 1-1

Empoli-Chievo Verona 3-2

Juventus-Fiorentina 2-1

Pescara-Napoli domenica ore 10,00

Atalanta-Torino domenica ore 14,30

Sassuolo-Bologna domenica ore 17,00

Lazio-Genoa lunedì ore 14,30

Classifica Primavera 1 – Atalanta 40, Cagliari 32, Inter e Juventus 27, Roma 26, Genoa 21, Empoli 20, Sampdoria 19, Lazio e Torino 17, Bologna 16, Fiorentina15, Sassuolo 14, Pescara 11, Chievo Verona 10, Napoli 9

Alessandro Sacco