Il fiato sul collo lo sente Allan. Il posto non è poi così “fisso”

Adesso ci sono altri due centrocampisti e Allan lo sa, Demme che è entrato e Lobotka che entrerà, e soprattutto arriveranno due gare che rischiano di diventare «devastanti» per una città e per una squadra che non sa più vincere in campionato da ottobre (con il Verona), che ci è riuscito solo a Reggio Emilia (il 22 dicembre) e poi con il Perugia in Coppa Italia. Ma stanno per arrivare al San Paolo prima la Lazio e poi la Juventus e senza il vero Allan sembra tutto più difficile, quasi impossibile. Quello che dopo il cambio ha deciso di sfilare via e un uomo che sta vivendo il proprio, personalissimo dramma calcistico. Fonte: CdS