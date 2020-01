Il Mattino in prima pagina- “Perchè il Napoli si gioca tutto in 90 minuti!”

Gattuso ha chiaro il quadro della situazione e non si fa illudere dal Napoli bello e sfortunato visto nel secondo tempo della partita contro la Lazio e dal Napoli leggero che con due rigori si è qualificato ai quarti di Coppa Italia eliminando il Perugia, un avversario di serie B. «Dobbiamo vincere anche una partita a biliardino o a tressette: contano solo i tre punti». Senza spingere lo sguardo oltre, alle successive due partite in programma al San Paolo. Ricco il calendario: una dopo l’altra Fiorentina, Lazio (Coppa) e Juve. Il pensiero non è rivolto né a Inzaghi né a Sarri, ma esclusivamente ai viola: questi 90′ peseranno sul futuro. La Fiorentina avrà la carica che trasmette un grintoso allenatore di provincia come Iachini (un pareggio e due vittorie tra campionato e Coppa Italia) e la voglia di non far pentire il finanziere calabro-americano Commisso, assente stasera al San Paolo, degli investimenti effettuati nel primo anno. Sembra così lontana, per entrambe le squadre, la prima di campionato al Franchi, con i 7 gol, gli errori dei difensori (e dell’arbitro) e l’esaltazione degli attaccanti. Gli azzurri vinsero e rovinarono la festa al popolo viola, andando a segno con Mertens, Insigne e Callejon, che non ha più fatto un gol nelle successive 23 partite. Fonte: Il Mattino