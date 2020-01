CdS Campania – “RIPRENDITI NAPOLI”. Scatta l’operazione rilancio con Demme e Lobotka in panchina

Dopo trentasette giorni, c’è già un bivio: e il Napoli sa bene che stavolta, in una settimana, c’è un destino che si compie.

E affinché ci sia un senso, una speranza, gran parte del destino è racchiuso in questo bivio che tra campionato e coppa Italia può spalancare alla speranza o alla disperazione.

C’è un anno intero sintetizzato in duecentosettanta minuti e nel ticchettio del cronometro c’è una verità quasi assoluta, ineludibile, alla quale Gattuso non si sottrae, la va a cercare, come un rabdomante, e pure come Ancelotti, perché: «non sono venuto per pettinar le bambole». Fonte: C dS