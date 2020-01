[Grafico] Napoli-Fiorentina, rientro in attacco di Milik. Iachini punta sul 3-5-2

Il Napoli questa sera allo stadio San Paolo, con fischio d’inizio alle ore 20,45, affronterà la Fiorentina per la prima di ritorno. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso avrà molti problemi di formazione, tra infortuni e squalifiche. In difesa ad esempio Luperto al centro, mentre ai lati a destra Di Lorenzo e Hysaj a sinistra. A centrocampo invece panchina per i nuovi acquisti, come riporta il CdS, di Demme e Lobotka, con Fabian Ruiz sempre da regista. Infine in attacco rientro di Milik al centro, con Callejon e Insigne ai lati. Per i viola invece sarà 3-5-2 con Cutrone e Chiesa in attacco, accompagnati dall’estro di Castrovilli. Out per infortunio Ribery e Boateng.

La Redazione