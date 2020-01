Anche la promozione non tira. Non sarà un San Paolo degno di questa importante sfida

Sarà ancora un San Paolo non esattamente stracolmo, quello che oggi alle 20.45 farà da cornice a Napoli-Fiorentina: 25 mila, o giù di lì, gli spettatori assicurati tra i biglietti venduti e la quota abbonati. Nel frattempo, da ieri il club azzurro ha rilanciato la promozione riservata alla Coppa Italia già testata con il Perugia: gli abbonati del campionato e coloro che decideranno di acquistare contemporaneamente i biglietti per la partita di martedì in coppa con la Lazio e per quella con la Juve in agenda domenica, e sempre al San Paolo, godranno di prezzi scontati per la prima. Ovvero: se insieme con il tagliando della Juve sarà acquistato quello della Lazio, secondo il CdS, la Tribuna d’Onore costerà 40 euro; la Tribuna Posillipo 14 euro (anziché 30); la Tribuna Nisida 10 euro (anziché 20); i Distinti 10 euro (anziché 14); le Curve A e B 5 euro (anziché 10). Questi, invece, i prezzi di Napoli-Juve: Tribuna Posillipo 110 euro; Tribuna Nisida 90 euro; Tribuna Family 20 euro, ridotto 5 euro per gli Under 12; Distinti 70 euro; Curve A e B 40 euro.

La Redazione