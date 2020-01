Pazienza:”Pazienza:”Il Napoli adesso deve solo vincere.Iachini ha dato ritmo al gioco della Fiorentina”

Ecco le parole di Michele Pazienza ,doppio ex viola e azzurro, sulla sfida di sabato tra Napoli e Fiorentina:

“Il Napoli si è rinforzato per dare maggiore qualità a centrocampo.Adesso Gattuso ed i ragazzi devono trovare il giusto ritmo e soprattutto la vittoria per non mollare e provare a recuperare il più possibile posizioni in classifica .Dall’altra parte credo che al San Paolo arriverà una Fiorentina che da quando è arrivato Iachini ha un altro approccio .Ha eliminato l’Atalanta in Coppa Italia , ed ho visto una squadra ben messa in difesa e brava nelle ripartenze”