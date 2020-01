Liga: Il Getafe si aggiudica il derby del Sud di Madrid

Venerdì 17 gennaio ore 21:00

Leganés-Getafe 0-3 Cabrera (G) 12′, Nyom (G) 21′, Mata (G) 33′

Primo tempo. La squadra ospite sblocca il punteggio al 12′ col perfetto colpo di testa di Cabrera che svetta più in alto di tutti e sigla l’1-0, al 21′ arriva il raddoppio del Getafe con la schiacciata aerea di Nyom sul perfetto suggerimento di Cucu. Gli ospiti dominano la prima frazione e al 33′ arriva il tris col facile tap-in di Mata che sfruttando un assist di Molina deposita in rete per il 3-0 che chiude la prima frazione.

Secondo tempo. Nella ripresa il Getafe amministra il possesso palla senza concedere nulla agli avversari, al 54′ Arambarri cerca il poker con un siluro dalla media distanza ma la sfera termina alta. Col passare dei minuti il Leganés cerca la reazione e al 75′ Carrillo di testa svetta più in alto di tutti ma Soria in volo respinge con la punta delle dita, nel finale di gara Mata entra in area e calcia a botta sicura ma un difensore avversario si oppone provvidenzialmente col corpo così al triplice fischio il derby del Sud di Madrid termina con la vittoria del Getafe.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Barcellona 40-Real Madrid 40-Atletico Madrid 35-Siviglia 35-Getafe 33-Real Sociedad 31-Valencia 31-Athletic Bilbao 29-Villarreal 28-Granada 27-Levante 26-Betis 24-Osasuna 24-Valladolid 21-Alavés 20-Eibar 19-Mallorca 15-Celta Vigo 15-Leganés 14-Espanyol 11