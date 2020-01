Serie B: Pareggio allo Stirpe tra Frosinone e Pordenone

Venerdì 17 gennaio ore 21:00

Frosinone-Pordenone 2-2 Dionisi (F) 2′, Candellone (P) 29′, Pogeba (P) 54′, Ciano (F) 61′

FROSINONE (3-5-2): Bardi, Brighenyi, Ariaudo, Capuano, Beghetto, Maiello, Gori (Rodhen 59′), Tabanelli, Paganini, Dionisi (Citro 87′), Ciano. A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Salvi, Szyminski, D’Elia, Krajnc, Vitale, Haas, Rodhen, Trotta, Novakovich, Citro. Allenatore: Nesta.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio, Semenzato, Camporese, Barison, De Agostini, Burrai, Misuraca, Pogeba, Gavazzi (Mazzocco 90′), Candellone, Strizzolo (Bocalon 71′). A disposizione: Bindi, Stefani, Vogliacco, Zanon, Bassoli, Pasa, Zammarini, Chiaretti, Mazzocco, Bocalon Allenatore: Tesser.

Arbitro: Pezzuto.

Ammoniti: Ciano (F) 18′, Paganini (F) 33′, Burrai (P) 60′, Tesser (P) 67′, Dionisi (F) 70′, Capuano (F) 86′, Citro (F) 89′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. Già al 2′ la gara si sblocca con Dionisi che porta in vantaggio il Frosinone con un gran tiro a fil di palo, al 10′ gli ospiti cercano il pareggio col tiro al volo di Pogeba alto di un soffio. Al 22′ Strizzolo controlla la sfera in area e calcia ma Bardi in uscita bassa salva i suoi, al 29′ arriva il pareggio ospite col tap-in ravvicinato di Candellone sul tiro precedente di Gavazzi. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a portarsi in vantaggio così al duplice fischio si va a riposo in perfetta parità.

Secondo tempo. Nella ripresa il Pordenone ribalta la sfida con Tommaso Pogeba che si inserisce con i tempi giusti e in corsa calcia a fil di palo, al 59′ il direttore di gara assegna un penalty al Frosinone che Gori fallisce per la respinta di Di Gregorio ma sulla ribattuta Ciano in spaccata ribadisce in rete per il 2-2. Al 67′ Strizzolo da distanza ravvicinata cerca il goal ma colpisce debolmente con Bardi che blocca la sfera, nel finale di gara nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal-vittoria così al triplice fischio allo Stirpe la sfida termina in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 46-Pordenone 35-Crotone 31-Entella 29-Cittadella 29-Frosinone 28-Ascoli 27-Perugia 27-Pescara 26-Salernitana 26-Chievo 26-Spezia 24*-Pisa 24-Juve Stabia 24-Empoli 23-Venezia 22-Cremonese 21*-Cosenza 20-Trapani 15-Livorno 12

*Una gara da recuperare