Iezzo:”Non condivido le scelte di Gattuso,Meret deve crescere”

Le parole di Gennaro Iezzo ,ex portiere del Napoli, sulle scelte in porta di Gattuso:

“Il Napoli può contare su due grandi portieri come Ospina e Meret.Chiaro che ci sia una sana competizione ,ma tra i due c’è grande stima.Non condivido pero’ le scelte fatte dal mister nel voler puntare sul colombiano.Facendo cosi si rallenta la crescita di Meret, uno dei migliori giovani portieri in circolazione.Rispetto le scelte di Gattuso ma per me lascerei tra i pali sempre Meret”.