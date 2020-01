Il Napoli apre il San Paolo anche alle Scuole Calcio

Il Napoli apre alle scuole calcio campane accreditate dalla Figc. L’iniziativa parte oggi e sarà operativa già dalla partita di coppa Italia di martedì al San Paolo. Sarà possibile attivare una procedura in line attraverso la compilazione di un modulo sul sito ufficiale www.sscnapoli.it, per di ricevere dei codici promozionali. Tramite i quali si potranno acquistare tagliandi per la Tribuna Young (Distinti Inferiori) con una tariffa agevolata di 5 euro, sia per gli accompagnatori, che per i giovani tesserati. Ogni scuola calcio dovrà inserire il nome, il numero matricola della scuola calcio e i dati del presidente. Una volta inoltrata la richiesta, verranno inviati a mezzo email dei codici promozionali che consentiranno l’acquisto di un massimo 50 tagliandi per ogni gara. Di cui 43 da utilizzare per i giovani tesserati e 7 per gli accompagnatori, che dovranno essere obbligatoriamente maggiorenni. Fonte: Il Mattino