Milik: “Bisogna recuperare tutti quelli che hanno fatto il Napoli”

Il Napoli deve tornare a fare…il Napoli. La qualità c’è, ma sembra davvero essersi smarrita. Ogni cosa appare complicata e si moltiplicano gli errori, come gli infortunati. Parla anche di questo Arek Milik:

Alla ricerca della qualità perduta… «Quella ce l’abbiamo, ma sarà importante recuperare gli infortunati, soprattutto quelli che contribuivano a creare un nome per il Napoli, come Mertens, Koulibaly, Ghoulam e Maksimovic. Tutti sono fondamentali per noi». Il Milik che ha sperimentato sulla sua pelle (leggasi ginocchia) certe disavventure, ha espresso solidarietà a Zaniolo con un toccante post (su Instagram): «Dispiace tantissimo per lui. Mi sono rotto due volte, so che significa. Spero di rivederlo all’Europeo, anche se i tempi sono stretti». Restando in tema Euro 2020: «Abbiamo giocatori forti in nazionale ma non saremo i favoriti. Nel girone c’è la Spagna, che è una favorita, ma non guardo così lontano preferisco concentrarmi sul Napoli».