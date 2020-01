CALCIO FEMMINILE – Betty Bavagnoli: “Milan-Roma? Sono fiduciosa per la sfida alle rossonere”

Lunedì alle ore 12,30 si gioca la sfida tra le padroni di casa dell’A.c. Milan di Maurizio Ganz e l’A.s. Roma di Betty Bavagnoli per la prima di ritorno di serie A femminile. A presentare la sfida è l’allenatore delle giallorosse: “Mi aspetto una gara equilibrata, in cui cercheremo di fare il massimo per portare a casa il risultato”, ha dichiarato Betty Bavagnoli in vista della sfida. “Non abbiamo mai vinto contro il Milan ma non siamo mai state schiacciate, quindi sono fiduciosa di poter fare una buona gara. Affronteremo una squadra molto forte, una squadra che ho sempre considerato forte fin dall’anno scorso. Ci sono bravissime giocatrici e un grande tecnico. Non sarà facile ma io guardo alla mia squadra e alle mie ragazze che stanno facendo un percorso molto interessante e di crescita. Il successo di Bari? Questo inizio anno ha agevolato tutto il lavoro, la mentalità, la consapevolezza e la fiducia dei nostri mezzi. Le ragazze stanno lavorando molto bene, quando vinci sei più carico e sereno e lavori sicuramente meglio”.

La Redazione