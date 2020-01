Insigne verso Chiesa, la sfida italiana. Entrambi con lo stesso passato

Dal punto di vista della zona preferita, quindi, Lorenzo Insigne e Federico Chiesa si assomigliano molto. Sono due esterni puri, quei giocatori che sembrano nati per stare sulla fascia, per attaccare lo spazio e mettere dentro un buon numero di palloni per il centravanti di turno (beato lui). Come se non bastasse, poi, Lorenzo e Federico sono accomunati da un passato importante e allo stesso tempo pesante.