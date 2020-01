Demme si presenta: “Sto vivendo un sogno, i miei idoli erano…”

Demme lavora già duramente per inserirsi il più velocemente possibile negli schemi del Napoli: contro il Perugia il buon esordio per il tedesco (entrato nella ripresa) che ora comincerà ad entrare in corsa per una maglia da titolare con Fabian Ruiz, impiegato da Gattuso da playmaker nelle ultime tre partite e con l’altro acquisto di gennaio, lo slovacco Lobotka. «Per quanto riguarda le mia caratteristiche, penso di avere la mentalità giusta, corro molto e mi piace giocare davanti alla difesa per impostare l’azione. Mi piace essere un leader in campo», le sue parole in un’intervista rilasciata sul profilo Twitter del Napoli.

IDOLI PIRLO E GATTUSO

Il centrocampista tedesco, ex capitano del Lipsia, ricorda quelli che sono stati i suoi idoli calcistici. «Quando ero più giovane i miei idoli erano il mio attuale allenatore Gattuso e Pirlo, formavano una coppia perfetta, mi piacevano entrambi. Ho visto che cercava di trasmettere la giusta mentalità, e la giusta positività alla squadra. Voglio imparare ogni giorno da lui e spero di poter dare il mio contributo», dice confermando il grande feeling con l’allenatore del Napoli. Il passaggio in maglia azzurra era il suo sogno che si è avverato in questo mercato di gennaio: il primo colpo messo a segno dal direttore sportivo Giuntoli, un’operazione da 12 milioni.

IL NOME DIEGO

«Mio padre ha scelto di chiamarmi Diego perché era un grande tifoso di Diego Maradona. Per questo mi ha chiamato così». Non vede l’ora di poter diventare un protagonista con il Napoli. «I tifosi sono un po’ pazzi ma in senso positivo. Il Napoli è un grande club, sono felice di essere qui. Sono già stato a Napoli due volte, ho visitato la città e adoro il cibo: è molto bella, il mio posto preferito è il lungomare». Contro il Perugia la prima partita in maglia azzurra per il centrocampista tedesco, adesso al San Paolo ci saranno altre tre gare consecutive con Fiorentina e Juventus in campionato e in mezzo il quarto di finale di coppa Italia contro la Lazio. «Il calcio è la mia passione ed ora sto vivendo il mio sogno. Sono felice di essere qui, darò il massimo quando scenderò in campo». Fonte: Il Mattino