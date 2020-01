Il Napoli di Gattuso e la gara contro i viola, parla Balzaretti

Federico Balzaretti, ai microfoni de Il Mattino, parla della gara del San Paolo che domani sera metterà di fronte Napoli e Fiorentina.

Che impressione le sta facendo il Napoli di Gattuso? «Rino sta cercando di dare la sua idea alla squadra. Ha cambiato modulo e ha cercato di dare maggiore equilibrio. Le sue squadre rispecchiano il suo carattere: sono aggressive, corte e dinamiche. Nelle sconfitte della sua gestione è stato penalizzato tanto da errori individuali che poco hanno a che vedere con la preparazione della partita e la parte tattica. Ho grandissima fiducia in lui e mi piace la semplicità con la quale si è presentato».

Domani arriva la Fiorentina, sua ex squadra: che partita si aspetta? «Ho visto la squadra viola in Coppa Italia contro l’Atalanta e mi ha fatto un’ottima impressione. Credo sia stata la molto miglior partita in stagione. Iachini ha portato una compattezza e un’aggressività maggiore. Anche i due gol sono arrivati su azioni molto belle. Si sono viste tracce importanti di Fiorentina contro una super squadra come l’Atalanta che in questo momento è quasi ingiocabile. Ecco perché penso che arriveranno carichi e il carattere di Iachini sta facendo la differenza».

Fonte: Il Mattino