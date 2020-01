Rrahamani, prossima settimana attese visite mediche

Il futuro è adesso come si dice in questi casi, dove è facilmente accostato al mercato del Napoli. Il club azzurro non solo pianifica però, ma guarda anche alla sessione estiva. Per Rrahamani mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto, per la prima fase probabilmente si effettueranno ad inizio della prossima settimana, poi si arriverà all’atto formale, dove con l’Hellas Verona è tutto fatto sulla base di 20 milioni. Secondo il CdS poi il kosovaro resterà con gli scaligeri fino a fine anno per poi aggregarsi con la società partenopea in estate.

