Per il dopo-Ghoulam, il Napoli ha scelto Tsimakis, ma occhio all’Arsenal

Il mercato del Napoli potrebbe non essere terminato con Demme e Lobotka, centrocampo completato, ma si proverà anche per la fascia sinistra. Le pagine odierne del CdS confermano dell’interesse per il laterale greco Tsimakis, per età e piede delicato, sarebbe l’ideale per sostituire uno tra Malcuit e Ghoulam. Il calciatore franco-algerino è richiesto dal mercato transalpino, in modo particolare dal Watford. Su Tsimakis c’è da fronteggiare la concorrenza dell’Arsenal e dal prezzo che potrebbe lievitare per logica di cose. Ora una leggera pausa di riflessioni e poi provare ad effettuare l’ultimo colpo della sessione invernale.

La Redazione