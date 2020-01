I problemi della difesa azzurra costringono Di Lorenzo agli straordinari

LA FIORENTINA

Ora la domanda sorge spontanea: chi giocherà al fianco di Manolas sabato sera? Gattuso è stato chiaro: Koulibaly sta recuperando ma non verrà rischiato frettolosamente. Dunque, in attesa di novità su Luperto, l’eclettico Di Lorenzo si prepara per una nuova eventuale avventura da difensore centrale. Sa già tutto, non si tratterebbe più di una sorpresa, ormai conosce determinati automatismi e, pur sperando di tornare presto a destra, potendo così affacciarsi di nuovo oltre la metà campo, farà di tutto per migliorare ancora. Fonte: Il Roma