Mertens sarà in panchina contro la Juventus, salta la Fiorentina

Rientrato a Napoli Dries Mertens, dopo essersi curato in Belgio dall’ infortunio che lo ha tenuto fermo da prima della sosta natalizia e che lo terrà fuori ancora una settimana. Dries si sta allenando a parte, ha recuperato, ma non è al cento per cento, ha bisogno di altri 8 -10 giorni, per cui è praticamente impossibile che Gattuso lo rischi contro la Fiorentina. Stesso discorso con Koulibaly. Mertens quindi dovrebbe essere recuperato per la sfida alla Juventus al San Paolo per la prossima giornata di campionato, o per la gara di Coppa Italia fissata il 21, martedì sera contro la Lazio.

Fonte: Il Mattino